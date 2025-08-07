Haradinaj pas protestës: Kosova kërkon drejtësi!
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj sot ka marr pjesë në protestën në mbështetje të çlirimtarëve që po mbahen në paraburgim në Hagë, nën akuzat e Gjykatës Speciale. Kjo protestë po ashtu ishte një thirrje që të ndalen padrejtësitë e Speciales ndaj çlirimtarëve, transmeton lajmi.net “Kosova kërkon drejtësi! UÇK!”, kështu ka shkruajtur Haradinaj në postimin e…
Lajme
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj sot ka marr pjesë në protestën në mbështetje të çlirimtarëve që po mbahen në paraburgim në Hagë, nën akuzat e Gjykatës Speciale.
Kjo protestë po ashtu ishte një thirrje që të ndalen padrejtësitë e Speciales ndaj çlirimtarëve, transmeton lajmi.net
“Kosova kërkon drejtësi! UÇK!”, kështu ka shkruajtur Haradinaj në postimin e tij, ku i ka bashkangjitur disa fotografi nga protesta./lajmi.net/