Haradinaj pas dështimit të seancës: Nëse vazhdojmë kështu është më mirë të shkojmë në zgjedhje – Po bisedoj vazhdimisht me PDK-në e LDK-në për takim

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj është deklaruar për media pas dështimit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës.

Ai ka thënë se vazhdimisht është në bisedime me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhikun për ngërçin e shkaktuar në Kuvend dhe se është i hapur për konsulta.

“E sqarova se është ide e mirë me pas konsulta, i kemi disa dallime por nuk bënë me i mbyll dyert për iniciativa. Çdo iniciativë e ka dobinë e vet, ne mbesim në qëndrimin që ta ndihmojmë Qeverinë e opozitës. Unë edhe Aleanca jemi për Qeveri të opozitës, por ajo që është me rëndësi që po takohemi me ju çdo të dytën ditë këtu mirëpo nuk po bisedojmë nuk po diskutojmë për shumë zhvillime në vend”, ka thënë Haradinaj.

Ai ka thënë se përveç ngërçit në Kuvend, në Kosovë ka edhe probleme të tjera siç janë ngritja e çmimit të rrymës e probleme të tjera.

Haradinaj ka propozuar që të shkojmë në zgjedhje nëse vazhdon kështu situata në Kuvend. /Lajmi.net/