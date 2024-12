Haradinaj paralajmëron edhe një Ministri të re nëse bëhet kryeministër Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ditën e sotme ka dhënë zotim se nëse ai do të vie në pushtet do të lë hapësirë për një ministri të re. Ministria për familjen quhet premtimi i radhës i Haradinajt. Lidhur me këtë, ai shton se me krijimin e kësaj ministrie do të sigurohet…