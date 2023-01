​Haradinaj: Opozita duhet t’i unifikojë me Qeverinë qëndrimet për Asociacionin Ish-ministrja e Jashtme e Kosovës, Meliza Haradinaj ka thënë se opozita duhet t’i unifikojë qëndrimet e saj me qeverinë, për çështjen e asociacionit. Siç tha ajo, sepse nëse do të kishte unifikim edhe në vitet 2013/2015, mbase mund të kishim sot një marrëveshje më të mirë. -Advertisenent- ”Nëse do të kishte më 2013/2015 një ekip…