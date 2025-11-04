Haradinaj nuk shkoi në takim me Osmanin, AAK: Kishte aktivitete në kuadër të fushatës për balotazh
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka mbajtur sot takime me kreun e PDK-së, Memli Krasniqin dhe atë të LDK-së, Lumir Abdixhikun.
Këto takime janë mbajtur pasi VV ka caktuar Glauk Konjufcën si mandatar për formimin e Qeverisë.
Një takim i tillë nuk është mbajtur mes Osmanit dhe kreut të AAK-së, Ramush Haradinaj pasi ky i fundit për shkak të agjendës nuk ka shkuar në takim.
Zëdhënësi i AAK-së, Kushtrim Xhemaili ka thënë se kishe propozim për takim, por Haradinaj kishte aktivitete në terren në kuadër të fushatës për balotazh.
“Ka pasur propozim për takim por kryetari Haradinaj gjatë ditës ka aktivitete në terren në kuadër të fushatës për balotazh”, ka thënë Xhemaili për lajmi.net.
Presidentja e vendit ka njoftuar se sot në ora 19:00 do të mbaj konferencë për media, ku do të njoftoj për rrjedhën e këtyre takimeve. /Lajmi.net/