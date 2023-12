“Haradinaj nuk priti” – Presidenca tregon pse dështoi takimi Osmani – Haradinaj për “Zajednicën” Në kuadër të takimeve me opozitën lidhur me draft-statutin e Acociacionit të komunave me shumicë serbe, sot presidentja Vjosa Osmani, kishte planifikuar takimin me kreun e AAK-së, Ramush Haradinaj. Gjatë ditës u raportua se ky takim nuk u mbajt për shkak se siç deklaruan nga AAK-ja, u vonua presidentja Vjosa Osmani, shkruan lajmi.net. Lajmi.net ka…