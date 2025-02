Haradinaj: Nuk hyjmë në koalicion me Kurtin, do të ketë rënie të madhe turpëruese Ramush Haradinaj kandidat i Koalicionit për “Kosovën Fituese” ka thënë se nuk do të hyjë në koalicion me Albin Kurtin edhe nëse i ofrohet posti i Presidentit. Haradinaj tutje ka thënë se Kurti do të ketë rënie. “Ai do të ketë një rënie të madhe turpëruese”, ka thënë Haradinaj në ’Debat Plus’ në RTV Dukagjini.