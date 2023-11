Haradinaj: Nuk e kuptoj Albinin, çka i vyen nënshkrimi i Vuçiqit

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, tha se Kosovës nuk i duhet nënshkrimi i Serbisë për draft-statutin e Asociacionit, pasi Asociacioni është çështje e brendshme e vendit.

“Unë nuk mendoj se ne varemi nga nënshkrimi i Serbisë, sepse Serbia nuk mban përgjegjësi… unë mendoj se në vend që me lyp nënshkrim të Vuçiqit, më mirë me lypë miratimin, apo aprovimin e Bidenit, Scholzit e këtyre për anëtarësim në NATO me një procedurë të shpejtë që ka ndodhur me Finlandën dhe Suedinë. Edhe po na e dha nënshkrimin Vuçiqi ashtu siç ka ndodhur në të kaluarën, çka është dallimi? Vuçiqi është Vuçiq, prapë nuk ndryshon, as Serbia nuk ndryshon”, deklaroi Haradinaj, transmeton lajmi.net.

Ai shtoi në Klan Kosova se nuk e kupton insistimin e kryeministrit Kurti që draft-statutin e Asociacionit ta nënshkruajë presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

“Nuk e kuptoj Albinin, çka i vyen nënshkrimi i Vuçiqit? Albinit i vyen nënshkrimi i Macronit, Scholzit, Bidenit, Melonit e të tjerëve, nuk e kuptoj përse po i mbetet hatri? Në Parlament thoshte me ju ka nënshkruar me mua jo. Por, çka po të vyen bre?”, tha Haradinaj.