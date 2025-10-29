Haradinaj: Njohja nga Siria, dëshmi e bashkëpunimit me aleatët

29/10/2025 18:10

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përgëzuar njohjen e Kosovës nga Siria, duke e cilësuar këtë si rezultat të bashkëpunimit me miqtë dhe aleatët ndërkombëtarë,.

Ai ka vlerësuar punën e Presidentes Vjosa Osmani në këtë arritje, që e çon numrin e njohjeve të Kosovës në 120 shtete.

Haradinaj theksoi se Kosova do të vazhdojë të qëndrojë krah botës demokratike dhe aleatëve të saj.

Postimi i plotë i tij: 

Njohja e Kosovës nga Siria është lajm që tregon se bashkëpunimi i ngushtë me miqtë dhe aleatët sjell rezultate të jashtëzakonshme. Vlerësoj punën e Presidentes në këtë sukses për afirmimin e shtetit tonë, duke u bërë kështu 120 shtete që e njohin Kosovën që nga pavarësia e saj. Kemi shumë punë përpara, mirëpo Kosova është këtu për të qëndruar me botën demokratike, në një frymë me aleancat tona./Lajmi.net/

