Haradinaj: Njohja nga Izraeli, forcon pozitën e Kosovës dhe diplomacisë së saj në arenën ndërkombëtare

Sipas tij, subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës po konsolidohet dhe fuqizohet, transmeton lajmi.net.

Tutje Haradinaj shtoi se ky akt shënon një kapitull të ri në marrëdhëniet dy palëshe dhe forcimin e lidhjes mes dy popujve.

Jam shumë i lumtur me këtë ngjarje, e cila ndodh në kohën kur vendi ynë ndodhet në udhëkryq. Falenderues për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndërmjetësimin e tyre për këtë njohje kaç të rëndësishme. Kjo është edhe një dëshmi e fortë se marrëdhëniet me aleatin tonë, SHBA-të, janë të një rëndësie të veçantë e strategjike dhe si Kosovë vazhdimisht do t’i forcojmë ato. Kjo do të jetë edhe një prej detyrave të mia parësore si President i ardhshëm i vendit.

Falënderim i veçantë për popullin dhe shtetin e Izraelit!

RH