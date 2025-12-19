Haradinaj: Njohja nga Bahamas dëshmi se Kosova po konsolidohet në arenën ndërkombëtare

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka reaguar pasi që shteti i Bahamas e ka njohur pavarësinë e Kosovës, duke thënë se kjo njohje është dëshmi se shtetësia e Kosovës po konsolidohet çdo ditë e më shumë në arenën ndërkombëtare. Haradinaj ka thënë edhe se, Kosova ka nisur rrugën e avancimit të…

Lajme

19/12/2025 18:23

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka reaguar pasi që shteti i Bahamas e ka njohur pavarësinë e Kosovës, duke thënë se kjo njohje është dëshmi se shtetësia e Kosovës po konsolidohet çdo ditë e më shumë në arenën ndërkombëtare.

Haradinaj ka thënë edhe se, Kosova ka nisur rrugën e avancimit të saj ndërkombëtar dhe nuk ka forcë që mund ta kthejë pas.

Postimi:

Edhe një njohje e rëndësishme për Kosovën.

Bahamas sot u bë shteti i 121-të që njeh vendin tonë. Kjo njohje është dëshmi se shtetësia e Kosovës po konsolidohet çdo ditë e më shumë në arenën ndërkombëtare dhe se rruga jonë euroatlantike është e drejtë dhe e pakthyeshme.

Kosova ka nisur rrugën e avancimit të saj ndërkombëtar dhe nuk ka forcë që mund ta kthejë pas. Flamuri i saj do të lartësohet edhe më shumë, si shtet i pavarur, sovran dhe partner serioz për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë.

Urime Kosovë 🇽🇰 🇧🇸

Lajme të fundit

KOSTT mohon marrëveshjen për rritje pagash: Nuk ka asnjë vendim të dakorduar

Çitaku falënderon shtetin e Bahamas për njohjen e...

Vazhdojnë gërmimet në Rahovec, gjenden mbetje mortore të...

Kurti i gëzohet fortë njohjes së Kosovës nga Bahamas, përmend edhe Osmanin