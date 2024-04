Haradinaj njofton për aderimin e ri, profesori universitar merr udhëheqjen e degës në Shtime

AAK’së sot i është bashkuar profesori universitar, Mensur Neziri.

Ramush Haradinaj ka thënë se ai do ta udhëheqë degën e AAK’së në Shtime.

“Sot, Aleancës i bashkohet edhe z. Mensur Neziri – profesor universitar e me një përvojë të gjatë institucionale dhe akademike. Gjithashtu, nga sot, z. Neziri merr besimin për të udhëhequr me degën e Aleancës në qytetin e Shtimes. Me përvojën e tij të dëshmuar, Profesor Neziri do të jetë një alternativë serioze për qytetarët e Shtimes drejt avancimit të mirëqenies së përgjithshme dhe zhvillimit”, ka thënë Haradinaj.

