Haradinaj nis vizitën në Gjermani: Bashkatdhetarët janë të gatshëm për të investuar në Kosovë Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj me bashkëpunëtorë po qëndron për nëj vizitë në Gjermani. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, Haradinaj ka bërë të ditur se vizitën në Gjermani e ka filluar me një takim me shqiptarë të suksesshëm në fushën e biznesit. “Vizitën time në Gjermani…