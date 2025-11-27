Haradinaj nga Prekazi: Nderuam sakrificën e bijave dhe bijve që u bënë themeli i shtetit të Kosovës
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka qenë sot në Prekaz, një ditë para Pavarësisë së Shqipërisë, ditëlindjes së Komandantit legjendar Adem Jasharit dhe daljes publike të UÇK-së.
Haradinaj ka thënë se nëntori është muaj i shenjtë për të gjithë shqiptarët, shkruan lajmi.net.
“Sot, më shumë se kurrë, vizita jonë ka edhe një mesazh zotimi dhe betimi që ne jemi vazhdimësia e të qenurit garant dhe mbrojtës të lirisë dhe pavarësisë tonë. Ne, bashkë me partnerët tanë, e kemi fituar luftën dhe bashkë me ta do ta bëjmë Kosovën euroatlantike dhe të zhvilluar! Lavdi heronjve dhe dëshmorëve! Zoti e Bekofte Kosovën dhe popullin e saj!”, ka shkruar Haradinaj në Facebook. /Lajmi.net/
