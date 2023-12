Haradinaj: Nëse nuk ndryshon statuti i “Zajednicës”, Kosova s’do ta ketë formatin e 17 shkurtit

Anëtari i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Daut Haradinaj, ka thënë se janë njëzëri në parti sa i përket pasojave që shpërfaqë draft-statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë serbe.

Kështu ka thënë Daut Haradinaj përmes një reagimi në llogarinë e tij në Facebook.

“Njëzëri për pasojat e ASK që tashmë Kryeministri Kurti e ka pranuar, kjo si derivat i tij, që me vite refuzoi që Kosova vet ta krijojë këtë statut”, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj ka shtuar se Kosova e 17 shkurtit nuk do ta ketë formatin e njëjtë, nëse kalon ky version i propozuar, pa ndryshime.

“Tash të shohim, por Kosova e 17 shkurtit të 2008, nuk do ta ketë formatin e njëjtë, as kushtetues e as ligjzbatues nëse kalon ky version i draft-statutit pa u ndryshuar “, ka thënë Daut Haradinaj.