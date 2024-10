Haradinaj në Yonkers të New Yorkut, data 20 tetor 2024 shpallet si “Dita e Nderuar e Ramush Haradinajt” Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj po qëndron në SHBA ku po realizon vizita e takime me kongresmen e zyrtarë të lartë atje. Së fundmi, Haradinaj ka zhvilluar një takim me kryetarin e qytetit Yonkers të New Yorkut, Mike Spano. Spano ka nderuar Haradinaj me Mirënjohjen e Qytetit si dhe ka shpallur zyrtarisht datën 20 tetor…