Haradinaj në Universitetin e Chicagos: Kosova pret me padurim të ecë më shpejt drejt integrimit në NATO Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ,Ramush Haradinaj, me ftesë të Universitetit të Chicagos, në Forumin Global Pearson 2024, ka folur për historinë e Kosovës – nga lufta në shtetndërtim Përmes një njoftimi në rrjetin social ‘’Facebook’’ ai ka thënë se pati rastin të ndaj historinë e Kosovës me të huajt. ‘’Fola për rëndësinë…