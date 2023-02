Haradinaj në takim me senatorin Rounds: Ritheksova përkushtimin e Kosovës për të qëndruar krah Amerikës Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është duke qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një vizitë zyrtare disa ditore. Haradinaj sot ka takuar senatorin Mike Rounds, me të cilin tha se ka biseduar në kuadër të dy fushave me rëndësi për Kosovën, transmeton lajmi.net. I pari i AAK-së theksoi se…