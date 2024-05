Haradinaj në Obiliq: Aleanca me partnerët e koalicionit do t’i ofrojë vendit një qeverisje zhvillimore Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka thënë se koalicioni me Nismën Socialdemokrate, Listën Konservatore dhe Forumin Intelektual E-30, ka marrë mbështetjen e qytetarëve dhe po shihet si platforma politike më serioze. Haradinaj me rastin e shënimit të 24-vjetorit të themelimit të AAK-së në Obiliq, ka thënë se kur ka qenë…