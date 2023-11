Haradinaj në kërkim të votave për rrëzimin e Kurtit, zhvillon takime me PDK e LDK-në në Kuvend Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj që një kohë të gjatë po tenton rrëzimin e Qeverisë së Kurtit. Ai sot ka zhvilluar takime të ndara me deputetë të PDK-së dhe LDK-së. Tashmë pritet të shihet nësë kjo inciativë e Haradinaj për rrëzimin e Qeverisë Kurti do të ketë sukses. Për më shumë…