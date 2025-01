Haradinaj në inaugurimin e Trumpit, takohet me Richard Grenell Në kuadër të vizitës në SHBA, kryetari i AAK dhe kandidati për Kryeministër, Ramush Haradinaj, ka zhvilluar takim pune me Richard Grenell, I Dërguar i Posaçëm Presidencial për Misione të Veçanta. Grenell do të fillojë punën që nga nesër, ditën kur Donald Trump do të inaugurohet si President i SHBA. Ballkani Perendimor, përfshirë Kosovën, janë…