Haradinaj në Ditën Botërore të Sindromës Down: Të kujdesemi dhe t’i përqafojmë me dashuri Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se dita për fëmijët me Sindrom Down është e veçantë. Ai ka thënë tutje se ata gjithmonë kërkojnë dashuri të madhe, dhe ne duhet të kujdesemi për ta dhe t’i përqafojmë, tha ndër të tjera Haradinaj. “Një ditë e veçantë për të shfaqur dashurinë…