Haradinaj në darkë me komunitetin shqiptaro-amerikan: Zhvilluam diskutim të sinqertë për zhvillimet në Kosovë Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj gjatë qëndrimit në ShBA është thirrur për darkë nga komuniteti shqiptaro-amerikan. Ai njoftimin e bëri të ditur në rrjetin e tij social “Facebook”. Në këtë darkë ai kishte biseduar me komunitetin shqiptaro-amerikan për diskutim të sinqertë dhe të hapur për zhvillimet në Kosovë dhe për çështjet me interes kombëtar. Tutje…