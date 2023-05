Haradinaj në 23 vjetorin e AAK-së në Pejë: Peja dhe Aleanca janë sinonim i njëra-tjetrës

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka thënë se Aleanca dhe Peja janë sinonim i njëra-tjetrës. Ai këto fjalë i tha në shënimin e 23-vjetorit të krijimit të AAK-së në Pejë, me ç’rast takoi strukturat dhe miq të shumtë.

Në profilin e tij zyrtar në Facebook, Haradinaj falënderoi udhëheqësit e degës nëpër kohë të ndryshme që nga themelimi dhe gjithë aktivistët.

Haradinaj shtoi se Aleanca në Pejë, në radhët e veta ka njerëz që gërshëtojnë vlera të larta, të dëshmuar si në përpjekjet tona për liri dhe shtetndërtim.

Shkrimi i plotë:

Peja dhe Aleanca janë sinonim i njëra-tjetres!

Nder i veçantë që sot të festojmë shënimin e 23-vjetorit të themelimit të AAK-së në Pejë, me struktura të degës dhe me miq të shumtë me të cilët rrugëtojmë bashkë që nga themelimi i Aleancës.

Rast i mirë që njëherësh të shpreh mirënjohjen time të thellë për secilin që ishte pjesë e rrugëtimin tonë politik përgjatë 23 viteve jo edhe të lehta as për ne e as për Kosovën! Ndaj udhëheqësve të degës nëpër kohë të ndryshme si dhe ndaj secilit aktivist për angazhimin e pashoq, të cilët nuk u dorëzuan së punuari për Aleancën dhe Pejën.

Aleanca në Pejë, në radhët e veta ka njerëz që gërshëtojnë vlera të larta, të dëshmuar si në përpjekjet tona për liri dhe shtetndërtim.

Urime Aleancë e Pejës!

Suksese!