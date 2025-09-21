Haradinaj nderon kolonel Ahmet Krasniqin në përvjetorin e vrasjes: Përgjithmonë në kujtesën historike
Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka nderuar kolonelin Ahmet Krasniqi në përvjetorin e vrasjes.
Ai tha se Krasniqi do të mbetet përgjithmonë në kujtesën historike të shqiptarëve.
“Më 21 shtator 2018, në praninë e bashkëluftëtarëve dhe familjarëve, i dhamë nderimin që i takon atij që lufton për atdhe, Kolonel Ahmet Krasniqit”.
“Në përvjetorin e vrasjes së tij, e përkujtojmë me respekt dhe mirënjohje të përjetshme. Përgjithmonë në kujtesën historike të shqiptarëve”, thuhet në shkrimin e Haradinajt.