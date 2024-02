Haradinaj ndaj Kurtit për mospajtimet me SHBA-të: Për sigurinë, nuk mund të ketë as dallime e as mospajtime me partnerët Kryetari i Alenancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka reaguar pas deklaratës së Albin Kurtit se jo çdo herë pajtohet me SHBA-të. Ai ka thënë se Kosova është aleat në çështjet e sigurisë globale dhe kjo nuk mund të ndryshojë asnjëherë, shkruan lajmi.net. “Deklaratat e Kryeministrit se, jo për gjithçka pajtohemi me Shtetet e…