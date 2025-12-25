Haradinaj: Ndaj dhimbjen me Calin dhe familjen e tij, i përjetshëm qoftë kujtimi për Jahë Mustafën

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka ndarë dhimbjen me Salih Mustafën lidhur me vdekjen e babait të këtij të fundit, duke thënë se sakrifica për atdheun ende vazhdon.

‘‘Sakrifica për atdheun ende vazhdon, derisa Salih Mustafa – Cali përballet me procese të padrejta, babai i tij, Jahja, u nda nga kjo botë, duke lënë pas një jetë të tërë me sfida.

Sot ndaj dhimbjen me Calin dhe mbarë familjen Mustafa!

I përjetshëm qoftë kujtimi për Jahë Mustafën!

