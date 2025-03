Haradinaj: NATO në qiell e UÇK në tokë, ndaluan përfundimisht kasapin e Ballkanit

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka thënë se data 24 mars nderohet shumëfish për shkak se në këtë datë kanë ndodhur dy ngjarje historike.

Kështu ka thënë Haradinaj me rastin e 27-vjetorit të Epopesë së Dukagjinit dhe 26-vjetorit të fillimit të bombardimeve nga NATO mbi caqet serbe.

“24 Marsi, nderohet shumëfish, një vit ndërmjet prej kur filloi Epopeja e Dukagjinit e deri tek intervenimi i NATO-s një vit më vonë. Me 24 Mars të vitit 1998, ranë tre djem të ri; Hima, Gazmendi e Agroni, por nuk u thyem! Flamurin e tyre e mbajtëm lartë, për UÇK-në çdo i rënë ishte plagë e mbështjellur me frymëzim që të mos ndalonim deri në momentin kulmor, atë ditë kur NATO në krye me SHBA dha sinjalin që Kosova po çlirohej, që lufta jonë ishte e drejtë”, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj ka shtuar se e nderojmë Kosovën duke nderuar të rënët e asaj dite dhe nderojmë ShBA-të me aleatët.