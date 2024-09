Haradinaj: Miqësia me Amerikën është e pathyeshme dhe ajo nuk mund të prishet nga askush

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka kujtuar sulmet terroriste të 11 shtatorit mbi ShBA-të.

Haradinaj përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, ka thënë se sulmi terrorist i 11 shtatorit ndryshoi përgjithmonë kursin e globit.

“11 Shtatori i vitit 2001, ndryshoi përgjithmonë kursin e globit. Në 23 vjetorin e 9/11, ashtu si çdo ditë, jemi pranë miqve amerikanë, pranë botës demokratike, duke kujtuar me respekt viktimat e asaj dite”, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj ka shtuar se Kosova gjithmonë do të jetë në rresht me ShBA-të.

“Miqësia e përhershme me Amerikën është e pathyeshme dhe ajo nuk mund të prishet nga askush, do të qëndrojë gjithmonë e palëkundur. Në rresht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, është shprehur Haradinaj.