Haradinaj merr pjesë në varrimin e nipit të Agim Çekut: Uroj që familja të gjej forcën për ta përballuar dhimbjen

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka marrë pjesë në varrimin e nipit të Agim Çekut, Yll Çekut në Qyshk të Pejës. Ai ka thënë se kjo ndarje e rëndë nga jeta ka lënë dhimbje të madhe te familja dhe miqtë, shkruan lajmi.net. “Bashkëndjej me mikun tim Agimin për humbjen e nipit të tij, si dhe…

12/03/2026 14:58

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka marrë pjesë në varrimin e nipit të Agim Çekut, Yll Çekut në Qyshk të Pejës.

Ai ka thënë se kjo ndarje e rëndë nga jeta ka lënë dhimbje të madhe te familja dhe miqtë, shkruan lajmi.net.

“Bashkëndjej me mikun tim Agimin për humbjen e nipit të tij, si dhe me prindin e Yllit, Arsimin, si dhe gjithë familjen Çeku, duke uruar ta gjejnë forcën për ta përballuar dhimbjen. Ylli u prehtë në paqe!”, ka shkruar Haradinaj në Facebook. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

