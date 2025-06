Haradinaj: Mendoj që një pjesë e mirë e deputetëve janë narko-konsumues

Deputeti i betuar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj ka folur për bllokimin e Kuvendit, i cili po vazhdon edhe më tej, duke thënë se ata kanë ofruar zgjidhje dhe janë të gatshëm për kompromis.

“Ne kemi ofruar, po ofrojmë zgjidhje, jemi të gatshëm të japim kompromis, kemi thënë pa asnjë kusht, nuk kemi asnjë pengesë për të dalur nga kjo situatë, por është e pandershme tash me kërku prej opozitën për egon e një individi që për 37 seanca insiston dhe e din që produkti është i njëjtë”, është shprehur ai.

Tutje, ai ka thënë gjithashtu se një pjesë e mirë e deputetëve janë narko-konsumues.

“Ka të drejt zonja Mihali kur thotë deputetët, sepse po shihet kush parfumoset e kush bën sfilitë. Nëse do të jemi ndonjëherë në pushtet, kushti i parë do të jetë testimi i narko konsumueve, mos me qenë deputet, sepse mendoj që një pjesë e mirë e tyre janë narko konsumues, edhe do të ishte shumë më mirë ajo me u përqëndru edhe me u fokusu tek deputetët që konsumojnë substanca”, u shpreh ai për Klan Kosova.