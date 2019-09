Haradinaj: Me Serbinë është ende herët me pas reciprocitet

Para të pranishmëve ai dha një deklaratë të fuqishme.

“A po doni me e gëzu Serbinë apo Kosovën? Në Serbi ishin kah luten mos nuk po fiton Ramushi, e largohet taksa. Ata ishin kah presin mos po fitojnë këta të reciprocitetit, reciprocitet mundemi me bë me Shqipërinë, pra njësoj si andej e këtej, po me Serbinë është herët me bë reciprocitet se ata po na rrezikojnë e nuk po na dojnë”, tha Haradinaj, njofton kumtesa.

Haradinaj është kandidati i vetëm që ka siguruar se taksa 100% deri në njohje nga Serbia do të vazhdojë të mbetet. Të gjithë kandidatët tjerë kanë thënë se do të vendosin reciprocitetin, duke larguar kështu taksën. /Lajmi.net/