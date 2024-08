Haradinaj me partnerët e koalicionit mbajnë sot konferencë për media Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, do të mbajë sot konferencë për media bashkë me partnerët e koalicioni. “Kryetari Ramush Haradinaj me partnerët e Koalicionit AAK-Nisma-Konservatorët dhe E-30, mbajnë konferencë shtypi, sot në ora 16:00, në Selinë qendrore të AAK-së. Kjo pas shpalljes së zgjedhjeve të përgjithshme.”