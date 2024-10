Haradinaj: Me ne në krye koeficienti do të jetë minimum 150 euro Pas paralajmërimit të Qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave për 55 euro nga janari, tashmë dy liderë politikë kanë dhënë premtimet e tyre për rritjen e pagave. Lumir Abdixhikut, kryetar i LDK-së, ishte i pari që premtoi se koeficienti i pagave në sektorin publik do të jetë 150 euro. Tashmë edhe Ramush Haradinaj, kryetar…