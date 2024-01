Haradinaj: Me hebrenjtë ndajmë fat të ngjashëm historik Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se me hebrenjtë shqiptarët ndajnë të njëjtin fat historik. Andaj sipas Haradinajt, bashkëndjejmë me fatin e hebrenjve. Këto komente ish-kryeministri i ka bërë me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaustit, transmeton lajmi.net. “Bota sot kujton dhe përulet para miliona viktimave të Holokaustit.…