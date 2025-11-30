Haradinaj: Më 28 dhjetor, mërgatë ju presim në atdhe që të festojmë bashkë
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur se strukturat e Aleancës në diasporë janë të mobilizuara për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në një postim në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, Haradinaj ka deklaruar se në Lorrach të rajonit Baden-Wurttemberg, në një takim me strukturat e AAK-së në këtë nëndegë, ku…
Lajme
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur se strukturat e Aleancës në diasporë janë të mobilizuara për zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Në një postim në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, Haradinaj ka deklaruar se në Lorrach të rajonit Baden-Wurttemberg, në një takim me strukturat e AAK-së në këtë nëndegë, ku i pranishëm ishte edhe shefi i Shtabit Zgjedhor, Bekë Berisha, u konfirmua kandidatura e Nezir Gashit për deputet.
Haradinaj ka bërë thirrje që diaspora të vijë më 28 dhjetor dhe të votojë.
“Nezir Gashi, nga Qupeva e Klinës, vëlla i dëshmorit Hazir Gashi, përfaqëson më së miri angazhimin, besnikërinë dhe përkushtimin e diasporës sonë. Ai është një aktivist i palodhur i Aleancës dhe i kauzës shqiptare në mërgatë”.
“Kjo është dëshmi se Aleanca e sheh diasporën si forcë të pazëvendësueshme të Kosovës dhe të proceseve tona shtetformuese. Më 28 dhjetor, vëllezër e motra nga mërgata, ju presim në atdhe që të festojmë bashkë”, tha Haradinaj.