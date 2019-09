Haradinaj mashtroi qytetarët për viza, tani fushata e tij bëhet karshi 100 përqindëshit

Por, duket se Haradinaj ka harruar të gjitha dështimet dhe skandalet gjatë mandatit të tij si kryeministër.

Ndonëse ishte më e madhja që nga paslufta, qeveria “Haradinaj” konsiderohet se e ka pasur performancën më të dobët prej të gjitha pushteteve në Kosovë.

Qeveria e Ramush Haradinajt është vlerësuar se ka marrë vendime skandaloze, siç është ai për rritjen e pagave për qeveritarët, për emërimin e rreth 75 zëvendësministrave, për faljen e borxheve të ambalazhuesve të ujit, për pranimin e dënimit prej 53 milionë eurove për “Bechtel Enka”-n e të tjera.

Haradinaj po ashtu është kritikuar edhe në dështimin për liberalizimin e vizave, premtim ky që e dha me dhjetëra herë gjatë mandatit të tij.

Madje, Haradinaj në vitin 2017 gjatë fushatës parazgjedhore pati thënë se nën qeverisjen e tij liberalizimi i vizave do të ndodhë për 90 ditë.

“Unë nuk shoh periudhë më të gjatë se tre muaj nga momenti i nisjes së punës në Qeveri për liberalizim të vizave me BE-në”, kishte thënë Haradinaj.

Analisti, Blerim Burjani, duke folur për lajmi.net ka thënë se është e kotë që dikush nga partitë e deritashëm të flet për liberalizim e vizave.

“Kosova me qeveritë si PAN ishte shumë larg këtij procesi pra liberalizimit dhe në ketë vit as që mund të mendohet se do të ketë ndonjë gjasa, shpresat janë shuar deri në fund të vitit 2020. Prandaj është e kotë që dikush nga partitë e deritashëm të flet për liberalizim e më se paku se ata do të jenë aktor të cilët do të bëjnë ketë proces të mundshëm. Më ketë klasë që riciklohet çdo dy vjet në Kosovë është e kotë, qytetaret duhet të vetëdijesohen dhe të votojnë gjeneratë plotësisht të re politike e jo këto parti ekzistues, ndryshe kurrë s’do të ketë mirëqenie sociale. Edhe janë të padijshëm edhe zhvatës edhe nepotist të korruptuar, hynë në punë përmes votës së qytetarit dhe jetojnë prej gënjeshtrave e mashtrimeve, pra nuk ia vlen kote me fole për këto parti që priten të riciklohen njëjtë në pozita”, ka thënë Burjani.

Haradinaj shkeli edhe parimet e tij mbi të cilat kishte kërkuar votën në zgjedhjet e kaluara, duke e votuar demarkacionin me Malin e Zi, ku në një kohë thoshte se me atë po i bëhet e padrejtë Kosovës.

Votimin e Demarkacionit, Haradinaj e përdori si arsyetim për liberalizimin e vizave, mirëpo një gjë e tillë nuk ndodhi asnjëherë.

Një deklaratë tjetër për heqjen e vizave Haradinaj e dha edhe më 23 mars 2018.

“Liberalizimi i vizave ka ndodhur, ka ndodhur pardje”, deklaroi i bindur në fjalët e veta Haradinaj, mirëpo as kjo prognozë e kryeministrit nuk doli të jetë e saktë.

Që nga koha kur Haradinaj e ka bërë këtë premtim, e deri tani kur edhe ka rënë Qeveria e tij, qytetarët e Kosovës nuk i janë gëzuar këtij premtimi.

Ndërkohë opozita në Kosovë e kishe kritikuar shumë herë Haradinajn, duke e quajtur qeveri të kaosit, e zhvatjes së buxhetit, e izolimit të lidershipit të Kosovës, e dështimit të diplomacisë dhe çnjohjeve për shtetin e Kosovës.

“Qeveri e ministrave me aktakuza, e takimeve me njerëz të krimit, që i refuzohet viza nga vendi më mik i Kosovës, që ndan buxhet për frizere e roleta, që shpërdoron buxhetin në përvjetor të pavarësisë e në projekte të ndryshme. Kjo ka qenë qeveri që merr vendime vetëm për interesa ekonomike të këshilltarëve të vet, ia dyfishon pagën vetes”. /Lajmi.net/