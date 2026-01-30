Haradinaj: Ligjëratat e Speciales, propagandë kundër UÇK-së
Ish-nënkryetari i OVL-UÇK-së, Nasim Haradinaj ka komentuar ligjëratën e mbajtur nga Gjykata Speciale në gjimnazin “Xhevded Doda” në Prishtinë.
Ai në emisionin “Ora 7” ha se e nëjta gjykatë ka dhënë vendime të gabueshme dhe të padrejta duke iu referuar rastit të Salih Mustafës-Calit dhe atij të Pjetër Shalës.
“Kjo gjykatë ka dhënë vendime të gabueshme, të padrejta, dhe tani që janë të plotfuqishme siç është rasti i Calit dhe Pjetër Shalës edhe vendimi për ne që na ka dënuar”.Haradinaj mes tjerash theksoi se problem i ligjëratës së Speciales ka qenë propaganda kundër UÇK-së.
“Problemi ka qenë propaganda kundër UÇK-së, këto ligjërata nuk mund t’i bëjë askush pa marrë një leje”, shtoi ai.