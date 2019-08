Haradinaj lavdëron punën e tij, thotë se u përcaktua në demokraci e vlera

Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se si Kosova, ata janë të përkushtuar ta ndërtojnë një demokraci në bazë të vlerave euroatlantike, shkruan lajmi.net.

Sipas tij, kontrata e secilit lider me popullin është kontratë me Kushtetutën dhe Ligjet në fuqi.

Siç thotë ai, vetëm demokracia dhe vullneti i qytetarëve mund ta sfidojë secilin lider, duke iua përcaktuar të ardhmen politike.

Ky është postimi i tij në Facebook:

Të dashur qytetarë,

Si Kosovë, jemi përcaktuar që shtetin tonë ta ndërtojmë në demokraci dhe mbi bazën e vlerave euro-atlantike.

Rrjedhimisht, kontrata e secilit lider me popullin dhe shtetin, është kontratë me Kushtetutën dhe ligjet. Këtë kontratë, e zbatojnë vetëm liderë dhe udhëheqës, të qëndrueshëm, të cilët para çdo interesi personal, e kanë parësor shtetin dhe qytetarin!

Qëndrueshmëria e bazuar në të drejtën dhe konsistenca në politikbërje, e forcon integritetin dhe sovranitetin e Kosovës dhe e bënë ndryshimin. Nënshtrimi për interesa personale dhe grupore, kompromiset dhe politikat e paqëndrueshme, që bien ndesh me interesat vitale, nacionale dhe shtetërore, sjellin pasoja tragjike për vendin dhe të ardhmen tonë!

Vetëm demokracia dhe vullneti i qytetarëve, mund dhe duhet ta sfidojë secilin liderë, duke ia përcaktuar të ardhmen politike.