Haradinaj lavdërohet pak në 23 vjetorin e AAK-së së Klinës: Aty ku qeverisim ne, jemi shembulli më i mirë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), dega në Klinë, sot ka shënuar 23-vjetorin e themelimit. Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj me këtë rast ka thënë se AAK me kryetarin Zenun Elezaj, Klinës i ka dhënë qeverisjen shembullore. “Për disa mandate me radhë, Aleanca qytetit të Klinës po i ofron qeverisjen shembullore. Kryetari Zenun Elezaj me…