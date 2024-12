Haradinaj: Lajm i mirë kur Kosova avancon në sektorin e sigurisë por nuk mund të lihen anash kompanitë amerikane me letra mbi tavolinë

Haradinaj përmes një postimi në Facebook ka thënë se ndonëse avancimi i Kosovës në sektorin e sigurisë është lajm i mirë, kjo marrëveshje do të duhej të nënshkruhej me kompani amerikane, shkruan lajmi.net.

“Është gjithmonë lajm i mirë kur Kosova avancon në sektorin e sigurisë dhe prodhimit të municionit. Por të lihen anash kompanitë amerikane me letra mbi tavolinë, është gabim. Falënderues ndaj Turqisë për përkrahjen e vazhdueshme, mirëpo çdo gjë që ka të bëjë me ushtri, municion e siguri – i jemi borxhli të përjetshëm Amerikës. Gabim në hapa, njësoj sikur me energjetikë, me anulimin e kontratës me Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re dhe me anulimin e projektit të gazsjellësit amerikan”, ka shkruar Haradinaj.