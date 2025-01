Haradinaj: Kurti në pozicionin e njëjtë me Dodikun dhe Vuçiqin sa i përket angazhimit për anëtarësim në NATO Kandidati i AAK-së për kryeministër të Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kritikuar ashpër kryeministrin aktual të vendit, Albin Kurti, duke thënë po bën hapa prapa në rrugën e Kosovës drejt anëtarësimit në NATO. ”Krijimi i ushtrisë në vitin 2018 ka qenë puna e parë bazë për me vazhdu me hy në NATO, pastaj ka ekzistu plani…