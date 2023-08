Haradinaj: Kurti ka kapur shtetin me miq e dosta, angazhon jaranat në çështje të sigurisë kombëtare Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka shkruar se Albi Kurti, është i vetmi kryeministër që krijon sistem paralel, e që nuk i beson sistemit të shtetit të vet. Ai ka thënë se Kurti me veprimet e tija po prek edhe sigurinë kombëtare, siç është rasti me aferën e në Ministri të Tregtisë dhe Industrisë, ku…