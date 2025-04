Haradinaj: Kurti është agjent i Serbisë dhe Rusisë – VV s’mund të ngrihet mbi Kushtetutën

Lideri i AAK’së, Ramush Haradinaj duke folur për krijimin e Qeverisë tha se të njëjtit (VV-ja) e kanë të drejtën për me formu shumicën dhe nëse dështojnë ju vjen radha të tjerëve. Ai tha se pret që opozita ta formojë Qeverinë.

“Ata e kanë të drejtën kushtetuese,VV-ja, munden me përshpejtu krijimin e Parlamentit, munden me apliku të drejtën e tyre për të kriju shumicën. Nëse e krijojnë me vazhdu me punë, nëse jo, vjen radha e të tjerëve…edhe ajo është kushtetuese, është pjesë e demokracisë tonë. Unë pres që opozita ta krijon Qeverinë po pa vonesa dhe i bëj thirrje atyre që po pengojnë po vonojnë… mos të vonojnë më shumë, me këtë rast Kurtit dhe klikës së tij” tha Haradinaj.

I pyetur në lidhje me deklaratat që vijnë nga VV-ja ”Qeveri të Vetëvendosjes ose zgjedhje”… Haradinaj pati këtë përgjigje.

“Gradualisht po shkojnë duke i shfaq dobësitë e veta. Psh dikur na thonin se do t’i kenë 500 mijë vota, edhe aplikonin një qasje përjashtuese, fyese, edhe arrogante. Ditën e zgjedhjeve u vërtetu që kanë 10 deputetë më pak sesa zgjedhjet paraprake, pastaj ata e menduan se ata janë aq të plotfuqishëm sa që të gjithë do të vrapojnë pas tyre, e rezultoi se ka plot që s’janë të interesuar me qeveris me VV-në. Së fundmi ata për kërcënojnë që nëse nuk qeverisni me ne, nuk na mbështetni ne ta udhëheqim qeverinë e vendit, ju qojmë në zgjedhje. Kjo nuk e frikëson AAK-në por ajo çfarë është e keqe është “pse me e qu vendin në zgjedhje?….sikur vendi mos të kishte alternativë kushtetuese dhe ligjore, në rregull, por ekziston alternativa kushtetuese kur smundet t’a bëjë i pari eksiton mundësia ta bëjë i dyti me Kushtetutë të Kosovës, me ligjet tona. Këtu është ajo që Vetëvendosje nuk po respekton as Kushtetutën e vendit, kur flet kështu. Ata smunden me u bë vetë Kushtetuta dhe me u ngrit mbi ligjet e vendit. Unë preferoj zgjedhjet si opsion…nëse duhet me qeveris VV ose zgjedhjet, unë preferoj zgjedhjet edhe AAK-ja i preferon zgjedhjet por ka mundësi…Kushtetuta na ka dhënë mundësi me i kriju institucionet edhe nëse i pari s’i krijon” deklaroi Haradinaj në Blic Interview.

Ndërsa i pyetur për deklaratën e kryeministrit Kurti se ‘Serbia po tenton t’i shantazhojë disa deputetë të minoriteteve’, Haradinaj tha se edhe kjo është dobësi e tij dhe se i njëjti është agjent i Serbisë.

“Kjo është shenjë e dobësisë së Kurtit dhe të Qeverisë së tij. Realisht Kurti është agjent i Serbisë dhe i Rusisë sepse ka zbatu agjendën ruse dhe serbe edhe kuptohet që ndikimet e mekanizmave të fuqishëm ndërkombëtar janë gjithkund ….ne shohim përpjekje për ndryshime në Serbi, shohim përpjekje për ndryshime në Kosovë… e Kurti zakonisht pra i reflekton pikërisht pasojat e asaj se kush është, ai na ka rrit fuqinë e Serbisë deri në këtë masë në Kosovë, Kurti ka qeveris katër vjet të plota, me mandat të plotë, i pavarur nga asnjë parti tjetër shqiptare, dhe pas katër viteve të plota rezulton se qenka rrit fuqia e Serbisë mbi deputetët jo-serbë, që unë nuk besoj se deputetët jo-serbë janë nën ndikimin e Serbisë. Unë besoj fuqishëm se ata deputetë jo-serbë që nuk e pëlqejnë qeverisjen Kurti, ka ndikim Serbia tek ato, mund të kemi ne shqiptarët” tha Haradinaj.