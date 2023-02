Haradinaj: Kurti e ka pre në besë shpresën e qytetarëve

Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, në një intervistë për lajmi.net, ka drejtuar akuza të shumta në drejtim të të parit aktual të Qeverisë, Albin Kurti në 2 -vjetorin e fitores në zgjedhje të Vetëvendosjes.

Haradinaj ka thënë se Kurti ka treguar mungesë respekti për shtresën e mesme të qytetarëve të Kosovës, shkruan lajmi.net.

Sipas tij, ai ka dëmtuar shtresën e varfër, mesme dhe sipërmarrësit.

“Kurti nuk ka tregu respekt për shtresën e mesme. Një politikë e majtë e qeverisjes siԭ është Kurti synon që shtresën e varfër ta kthejë në të mesme. Ai ka dëmtuar shtresën e varfër, mesme e sipërmarrësit. Rritja e çmimit len pasoja te shtresa e varfërve dhe e mesme”, thotë ai.

Sipas Haradinajt, Kurti e ka “prerë në besë” besimin e qytetarëve.

“Nëse flasim për premtimet e tij që s’i ka mbajtë, Lista është e gjatë, nuk e ka përmirësu gjendjen në rend e ligj. Nuk ka arritë me e përmirësu agjendën ndërkombëtare të Kosovës. Ka shkaktuar pasoja në shpresën e qytetarëve se nuk do të vazhdohet me praktikat sikurse ka qenë në të kaluarën me militantët e familjarët. Po vazhdon edhe më tutje trendi i shpërnguljes së qytetarët”, ka thënë ai.

“E ka pre në besë besimin e qytetarëve dhe shpresën e tyre për jetë më të mirë”, ka thënë Haradinaj për lajmi.net.