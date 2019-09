Haradinaj kujton masakrën në Arbri të Epërme: Çmimi i lirisë ishte i shtrenjtë

Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj tha se çmimi i lirisë ishte i shtrenjtë dhe kujtimi i përjetshëm i të rënëve është thirrje për të mos harruar dhe për ta vendosur drejtësinë.

Me përulje kujtojmë sot anëtarët e familjes Deliu, që u martirizuan në themelet e lirisë dhe shtetit të Kosovës. Në Abri të Epërme, 21 vjet më parë, është kryer një nga masakrat më mizore mbi popullsinë civile, duke mos kursyer askënd, as pleqtë e foshnje gjashtë muajshe. Çmimi i lirisë ishte i shtrenjtë dhe kujtimi i përjetshëm i të rënëve është thirrje për të mos harruar dhe për ta vendosur drejtësinë. Sot, si gjithmonë duhet të bashkohemi për ta ruajtur lirinë që e fituam me aq shumë sakrificë. Lavdi e përjetshme!. /Lajmi.net/