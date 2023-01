Haradinaj: Kosova ta hapë zyrë ndërlidhëse në Kiev të Ukrainës

Ish-kryediplomatja e Kosovës, Meliza Haradinaj ka kërkuar që Kosova të hapë zyrë ndërlidhëse në Kiev të Ukrainës.

Ajo me anë të një postimi në Facebook ka thënë se MPJ do të duhej që përmes Shqipërisë të fillojë bisedimet për hapjen e kësaj zyreje, ashtu siç Kosova e ka në Athinë, shkruan lajmi.net.

“Kosova nuk e kapitalizoi aspak vendimin e Serbisë për mosvendosje të sanksioneve ndaj Rusisë, dhe ky mbase do jetë momenti i fundit për të filluar”, ka shkruar Haradinaj.

Postimi i plotë i Haradinajt:

KOSOVA TË HAPË ZYRE NDËRLIDHËSE NË KIEV TË UKRAINËS

Edhe pas 2 vitesh, shohim se MPJ nuk ka strategji lobimi për mirëmbajtjen dhe thellimin e raporteve bilaterale ekzistuese me shtete njohëse, e as iniciativa të reja për të filluar një komunikim të thjeshtë bilateral me shtete mosnjohëse.

Për shembull, MPJ do të duhej të kërkojë nga lidershipi i Ukrainës (ndoshta përmes Ministres së Jashtme Olta Xhaçka apo Ministrit të Jashtëm Bujar Osmani) të fillojë bisedimet për të hapë një Zyre Ndërlidhëse të Kosovës në Kiev (ashtu siç e kemi në Athinë), sidomos tani që edhe Shqipëria e hapi Ambasadën e saj aty, dhe ka një bashkim të të dyja shteteve (Kosovë e Ukrainë) në polin anti-Rusi.

Kosova nuk e kapitalizoi aspak vendimin e Serbisë për mosvendosje të sanksioneve ndaj Rusisë, dhe ky mbase do jetë momenti i fundit për të filluar. /Lajmi.net/