Haradinaj: Kosova në krizë të rëndë institucionale, nevojitet bashkim për t’i dhënë fund bllokadës

Kryetari i Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka reaguar për situatën politike në vend, duke thënë se Kosova ndodhet në një gjendje të rënduar ekonomike, politike dhe të sigurisë. Në një reagim publik, Haradinaj ka theksuar se vendi po përballet me një bllokadë institucionale, duke përmendur afatin e tejkaluar kushtetues për zgjedhjen e…

Lajme

13/03/2026 18:35

Kryetari i Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka reaguar për situatën politike në vend, duke thënë se Kosova ndodhet në një gjendje të rënduar ekonomike, politike dhe të sigurisë.

Në një reagim publik, Haradinaj ka theksuar se vendi po përballet me një bllokadë institucionale, duke përmendur afatin e tejkaluar kushtetues për zgjedhjen e presidentit dhe pezullimin e punës së Parlamentit, transmeton lajmi.net.

“Sot vendi ynë ka degraduar në një gjendje të rënduar e tejet të komplikuar ekonomike, politike dhe të sigurisë. Me afat të harxhuar kushtetues për zgjedhjen e Presidentit të ri dhe me Parlament të pezulluar. Me zgjedhje të përfunduara, por me ngërç të paparë e të padëgjuar institucional”, ka shkruar ai.

Sipas Haradinajt, kjo situatë është krijuar për shkak se, siç thotë ai, aktorët politikë nuk kanë arritur të tejkalojnë interesat personale dhe partiake për të gjetur zgjidhje për vendin.

“Kjo gjendje krejtësisht jonormale dhe në dëm të shtetit e të secilit prej jush, është krijuar për shkak se ata që do të duhej t’i jepnin zgjidhje kësaj situate, nuk e kaluan veten e tyre, por u mjaftuan me interesa personale e partiake”, ka theksuar ai.

Haradinaj ka bërë thirrje për bashkim politik dhe shoqëror për të rikthyer normalitetin institucional dhe për ta orientuar vendin drejt zhvillimit dhe integrimeve euroatlantike.

“Ky është edhe apeli im për të gjithë ata që Kosovën e kanë në mendje dhe në zemër… që ta kapërcejnë veten e tyre dhe bashkërisht ta çojmë këtë vend drejt normalitetit, drejt zhvillimit, drejt NATO-s dhe BE-së”, ka shkruar ai.

Ai ka shtuar se Kosova duhet të ecë përpara drejt zhvillimit ekonomik, forcimit të institucioneve dhe përmirësimit të sistemeve të arsimit dhe shëndetësisë, në mënyrë që qytetarët të jetojnë me dinjitet dhe të mos detyrohen të largohen nga vendi.

Postimi i plotë: 

Të nderuar qytetarë të Kosovës,
Sot vendi ynë ka degraduar në një gjendje të rënduar e tejet të komplikuar ekonomike, politike dhe të sigurisë.
Me afat të harxhuar kushtetues për zgjedhjen e Presidentit të ri dhe me Parlament të pezulluar. Me zgjedhje të përfunduara, por me ngërç të paparë e të padëgjuar institucional.
Kjo gjendje krejtësisht jonormale dhe në dëm të Shtetit e të secilit prej jush, është krijuar për shkak se ata që do të duhej t’i jepnin zgjidhje kësaj situate, nuk e kaluan veten e tyre, por u mjaftuan me interesa personale e partiake.
Si vend e si shoqëri jemi në metrat e fundit që t’i kthehemi normalitetit.
Jemi në udhëkryqin e madh të një bashkimi të të gjithë atyre që sot janë në gjendje ta kalojnë veten e tyre për të mirën e përbashkët.
Kosova gjithmonë ka pasur njerëz që kanë ditur të pozicionohen drejt në momente të vështira;
Që kanë pasur kurajë ta bëjnë luftën, por edhe ta krijojnë paqen;
Njerëz që kanë shkrirë dije, pasuri e jetë për këtë vend;
Që kanë qëndruar dhe kanë pasur vizion që në çastet më vendimtare të rreshtohen pas aleatëve në krye me Amerikën;
Që kanë ditur si krijohen miqtë e si luftohen armiqtë;
Që kanë ditur ta bëjnë Shtetin, por edhe ta krijojnë Ushtrinë e tij;
Që t’i rikthejnë tapitë e tokave dhe të pasurive të vendit të vet;
Nga pavarësia e mbikëqyrur të bëhemi krejtësisht të mëvetësishëm, duke i realizuar të drejtat tona një e nga një…
Të gjitha këto janë themel i fortë që të shohim veç përpara dhe të mos kërkojmë fajtorë, por ta kalojmë veten tonë e të lidhemi drejt të mirës së përbashkët.
Unë dhe Aleanca jemi më të vetëdijshëm se kurrë se plot disa punë kanë mbetur pa u kryer:
Që zgjedhjet të prodhojnë institucione dhe bllokadat të kalojnë në histori;
Që njerëzit e këtij vendi të jetojnë dinjitetshëm me pagat, pensionet dhe ndihmat që u jep Shteti dhe të mos kërkojnë strehë nëpër botë;
Që më në fund ta krijojmë një sistem modern shkollor që arsimon dhe një sistem shëndetësor që shëron;
Që ta zhdukim distancën midis pushtetit dhe qytetarit, e ky i fundit të jetë sovrani i vendimmarrjes dhe të mos e detyrojmë që katër herë brenda vitit të shkojë në votime;
Shteti dhe pushteti të jenë të tij…
Ky është edhe apeli im për të gjithë ata që Kosovën e kanë në mendje dhe në zemër, në trup e në shpirt, që ta kapërcejnë veten e tyre dhe bashkërisht ta çojmë këtë vend drejt normalitetit, drejt zhvillimit, drejt NATO-s dhe BE-së.
Ta çojmë Kosovën aty ku përket, në mesin e vendeve të zhvilluara e demokratike, ta bëjmë pjesë të Familjes së demokracive perëndimore.
Me respekt,
Ramush Haradinaj./lajmi.net/

