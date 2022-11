Haradinaj iu tregon lipjanasve për çka e këshilloi Kurtin

Kryetari i partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka thënë se arritja e marrëveshjes për njohje reciproke me fqinjin verior, ka marrë një dinamikë të re pas angazhimit të shtuar ndërkombëtar.

Për këtë ai ka folur përpara qytetarëve të Lipjanit, duke thënë se për çështjen e marrëveshjes finale e ka këshilluar kryeministrin Kurti.

“Gjatë bashkëbisedimit kam sqaruar dhe pjesët kryesore të marrëveshjes së propozuar Kosovë – Serbi dhe për këshillat që i kam dhënë kryeministrit të vendit për menaxhimin sa më të mirë të këtij procesi të rëndësishëm për ne dhe brezat që vijnë”.

“Ne nuk do të qëndrojmë vëzhgues ndaj procesit të dialogut, por as përballë krizës së rëndë ekonomike e energjetike dhe paaftësisë së qeverisë për të marrë masat dhe veprimet e duhura, por do të kryejmë me dinjitet rolin tonë opozitar”.