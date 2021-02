Haradinaj: Ideja për bashkim me Shqipërinë është serioze

“Nëse nuk hiqen pengesat Kosovës për anëtarësim në NATO, nëse katërshja e BE-së nuk na njeh, Serbia po ashtu, atëherë ne do të inicojmë referendumin për Bashkim me Shqipërinë. Kjo është serioze”, kështu është shprehur kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, teksa fliste për mundësinë e referendumit me Shqipërinë.